Об этом сообщили в тольяттинском филиале «Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области». Если на прошлой неделе было зарегистрировано 1,5 тысячи случаев ОРВИ, то на этой - 2712. Таким образом, число заболевших респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей возросло на 75% и превысило средний многолетний показатель на 3%.

Основную долю заболевших составляют дети до 17 лет. Заболеваемость среди взрослых на этой неделе составляет 1043 человека. На прошлой зарегистрировано 609 случаев.

Медики посоветовали тольяттинцам носить медицинские маски и по возможности сократить время пребывания в местах большого скопления людей, регулярно проветривать помещение и принимать витаминные комплексы.

Стоит добавить, что еще в начале недели разговоров о превышении эпидпорога в Тольятти не было – школы города вывели с карантина 11 числа, в то время как в Самаре, например, каникулы продлили до конца недели.