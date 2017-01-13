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13 января 2017
14:21:32

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тольятти за неделю выросла в 2 раза

Об этом сообщили в тольяттинском филиале «Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области». Если на прошлой неделе было зарегистрировано 1,5 тысячи случаев ОРВИ, то на этой  - 2712. Таким образом, число заболевших респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей возросло на 75% и превысило средний многолетний показатель на 3%.

Основную долю заболевших составляют дети до 17 лет. Заболеваемость среди взрослых на этой неделе составляет 1043 человека. На прошлой зарегистрировано 609 случаев.

Медики посоветовали тольяттинцам носить медицинские маски  и по возможности сократить время пребывания в местах большого скопления людей,  регулярно проветривать помещение и принимать витаминные комплексы.

Стоит добавить, что еще в начале недели разговоров о превышении эпидпорога в Тольятти не было – школы города вывели с карантина 11 числа, в то время как в Самаре, например, каникулы продлили до конца недели.




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