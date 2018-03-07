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07 марта 2018
11:30:37

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области за последнюю неделю резко выросла

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сразу на 41%. Превышение недельных эпидемических порогов наблюдается в двух возрастных группах от 7 до 14 лет,  и старше 15 лет. По данным лабораторных исследований, доля вирусов гриппа на прошедшей неделе составила 77%.

В целях недопущения распространения заболевания, в регионе полностью закрыты 8 школ и 15 детских садов. Но все это не в Тольятти. В департаменте образования администрации сегодня сообщили, что детей пока не принимают лишь отдельные классы и группы в 5 школах и 1 дошкольном учреждении.

Медики рекомендуют гражданам сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. Соблюдайте меры профилактики, при первых признаках заболевания немедленно обращайтесь к врачу.




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