Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сразу на 41%. Превышение недельных эпидемических порогов наблюдается в двух возрастных группах от 7 до 14 лет, и старше 15 лет. По данным лабораторных исследований, доля вирусов гриппа на прошедшей неделе составила 77%.
В целях недопущения распространения заболевания, в регионе полностью закрыты 8 школ и 15 детских садов. Но все это не в Тольятти. В департаменте образования администрации сегодня сообщили, что детей пока не принимают лишь отдельные классы и группы в 5 школах и 1 дошкольном учреждении.
Медики рекомендуют гражданам сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. Соблюдайте меры профилактики, при первых признаках заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
Компанию ему составил глава региона Дмитрий Азаров
Рейтинг составила мексиканская неправительственная организация
На этом настаивают тольяттинские депутаты.
Сайт volgaclassic.ru – вот адрес, по которому прямо сейчас можно купить билет на XI фестиваль музыки и искусств со скидкой 50%.
6 марта в Тольятти состоялось ее торжественное открытие
Врачи будут принимать пациентов с различной патологией органов зрения в будние дни с 9.00 до 14.00
Малоизвестному инвестору разрешили построить завод железобетонных изделий близ речпорта