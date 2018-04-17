Роскомнадзор направил уведомления в магазины Эпстор и Гугл-плей с требованием удалить приложение. Ведомство пообещало также продолжить блокировку сервисов, способствующих доступу к «Телеграм». Пока ощутимых результатов это не приносит. У многих российских пользователей «Телеграм» работает без использования средств обхода.
В то же время зафиксированы многочисленные жалобы на сбои в работе других сервисов. Пользователи связывают это с действиями Роскомнадзора.
Суммарный прирост подписчиков каналов «Телеграм» в день начала блокировки сервиса составил 270 тысяч человек. Таковы данные сервиса ТГСТАТ. Они охватывают более 40 тысяч русскоязычных каналов.
13 апреля — в день, когда Таганский суд распорядился блокировать «Телеграм», каналы получили ещё примерно 300 тысяч подписчиков.
Источник Эхо Москвы
Билеты будут доступны в порядке «живой» очереди
В нашем регионе уже ввели режим ЧС
Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели серию рейдов
Роскачество провело масштабное исследование нарезных батонов
Об этом сообщили в полиции региона
Их обнаружили 15 апреля в Ставропольском районе
Акцию организует группа компаний «ЭкоВоз»