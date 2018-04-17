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17 апреля 2018
13:52:03

Заблокированный в России Telegram набирает популярность

Роскомнадзор направил уведомления в магазины Эпстор и Гугл-плей с требованием удалить приложение. Ведомство пообещало также продолжить блокировку сервисов, способствующих доступу к  «Телеграм». Пока ощутимых результатов это не приносит. У многих российских пользователей «Телеграм» работает без использования средств обхода.

В то же время зафиксированы многочисленные жалобы на сбои в работе других сервисов. Пользователи связывают это с действиями Роскомнадзора.

Суммарный прирост подписчиков каналов «Телеграм» в день начала блокировки сервиса составил 270 тысяч человек. Таковы данные сервиса ТГСТАТ. Они охватывают более 40 тысяч русскоязычных каналов.

13 апреля — в день, когда Таганский суд распорядился блокировать «Телеграм», каналы получили ещё примерно 300 тысяч подписчиков.

 

Источник Эхо Москвы




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