Такой будет сумма вознаграждения на первое место во Всероссийских соревнованиях для российских спортсменов, не допущенных к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Его подлписал Димтрий Медведев.

За серебро полагается 2,5 млн, за бронзовую награду – 1 млн 700 тысяч рублей. В документе также отмечается, что Всероссийские спортивные соревнования пройдут по таким дисциплинам, как биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт.