Такой будет сумма вознаграждения на первое место во Всероссийских соревнованиях для российских спортсменов, не допущенных к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Его подлписал Димтрий Медведев.
За серебро полагается 2,5 млн, за бронзовую награду – 1 млн 700 тысяч рублей. В документе также отмечается, что Всероссийские спортивные соревнования пройдут по таким дисциплинам, как биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт.
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