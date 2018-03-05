Работа управляющих компаний по содержанию внутриквартальных дорог и придомовых территорий признана удовлетворительной. Вместе с тем организациям указано на необходимость регулярной очистки крыш от снега и наледи с целью предотвращения накапливания сосулек, а в случае их образования принимать безотлагательные меры.

ГИБДД города доложила прокурору о недостаточной работе подрядных организаций по уборке снега на территориях Центрального и Комсомольского районов. Здесь имеются замечания по сужению дорог и образованию снежных валов вблизи пешеходных переходов.

Также подрядчикам напомнили о необходимости убирать снег в частном секторе, при выездах с жилых кварталов и второстепенных улиц.