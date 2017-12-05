В Автограде оштрафована «Зуботехническая лаборатория «Имидж». Прокуратура Автозаводского района провела в организации проверку соблюдения трудового законодательства и выявила нарушения. Оказалось, что зарплату сотрудникам выплачивают раз в месяц вместо положенных двух.
В адрес директора внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Кроме того, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых виновные привлечены к ответственности в виде штрафов в 30 тысяч и одну тысячу рублей соответственно.
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