В Автограде оштрафована «Зуботехническая лаборатория «Имидж». Прокуратура Автозаводского района провела в организации проверку соблюдения трудового законодательства и выявила нарушения. Оказалось, что зарплату сотрудникам выплачивают раз в месяц вместо положенных двух.

В адрес директора внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Кроме того, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых виновные привлечены к ответственности в виде штрафов в 30 тысяч и одну тысячу рублей соответственно.