Задержанную зарплату им выплатили с процентами. Речь идет об ООО «Ставрспецтехника»

Проверка надзорного органа установила, что обществом в нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации с августа по октябрь 2016 года заработная плата сотрудникам выплачивалась один раз в месяц и не в полном объеме.

В связи с этим прокуратурой района в отношении ООО «Ставрспецтехника» и директора Зубанева Виталия вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.

Государственной инспекцией труда по Самарской области организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 32 000 рублей.

Директору общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, задолженность по выплате заработной платы погашена, сотрудникам начислены и выплачены проценты за задержанную заработную плату, главный бухгалтер предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.