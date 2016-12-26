Задержанную зарплату им выплатили с процентами. Речь идет об ООО «Ставрспецтехника»
Проверка надзорного органа установила, что обществом в нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации с августа по октябрь 2016 года заработная плата сотрудникам выплачивалась один раз в месяц и не в полном объеме.
В связи с этим прокуратурой района в отношении ООО «Ставрспецтехника» и директора Зубанева Виталия вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.
Государственной инспекцией труда по Самарской области организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 32 000 рублей.
Директору общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, задолженность по выплате заработной платы погашена, сотрудникам начислены и выплачены проценты за задержанную заработную плату, главный бухгалтер предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.
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