В администрации рассказали о работе сайта, на котором отображается движение машин в конкретный момент. В зимний период городские дороги обслуживают 140 единиц техники: комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторы МТЗ, мехлопаты, самосвалы и др.

На данный момент 50 из них оборудованы системой ГЛОНАСС – преимущественно это крупная техника, в частности КДМ. Данные об их местоположении отправляются на карту города, которую можно увидеть здесь . Сайт оптимизирован только для работы на персональных компьютерах.