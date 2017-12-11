В администрации рассказали о работе сайта, на котором отображается движение машин в конкретный момент. В зимний период городские дороги обслуживают 140 единиц техники: комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторы МТЗ, мехлопаты, самосвалы и др.
На данный момент 50 из них оборудованы системой ГЛОНАСС – преимущественно это крупная техника, в частности КДМ. Данные об их местоположении отправляются на карту города, которую можно увидеть здесь. Сайт оптимизирован только для работы на персональных компьютерах.
С 1 января 2018 года Сельчук Кура вступит в должность Исполнительного Вице-президента по инжинирингу
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