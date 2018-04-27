Как рассказали в ГИБДД города, на улице Юбилейной автомобиль ВАЗ сбил 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а 62-летний мужчина попал под колеса по собственной вине.

Он пересекал дорогу в неположенном месте, хотя переход был рядом. Это случилось на улице Громовой, в районе дома № 84. В первом случае наказали водителя, во втором - к административной ответственности за нарушение ПДД привлечен пострадавший.

С начала года за непредоставление преимущества пешеходу в Тольятти были оштрафованы 3000 водителей.