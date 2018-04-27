Как рассказали в ГИБДД города, на улице Юбилейной автомобиль ВАЗ сбил 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а 62-летний мужчина попал под колеса по собственной вине.
Он пересекал дорогу в неположенном месте, хотя переход был рядом. Это случилось на улице Громовой, в районе дома № 84. В первом случае наказали водителя, во втором - к административной ответственности за нарушение ПДД привлечен пострадавший.
С начала года за непредоставление преимущества пешеходу в Тольятти были оштрафованы 3000 водителей.
Многие люди предпочитают не приобретать мебель в магазинах, а изготавливать ее на заказ
Один из торговых центров, временно закрытых прокуратурой за нарушение пожарной безопасности, возобновил свою деятельность
Сейчас он исполняет обязанности главы региона
Минобороны подготовило законопроект
Роспотребнадзор губернии с начала сезона зарегистрировал уже 109 пострадавших
Они уже практически закончили подготовку, которую начали в ноябре
Неприятность случилась с автомобилистом на улице Лесная