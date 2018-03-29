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29 марта 2018
07:28:18

За стихийную торговлю рыбой в Самарской области будут штрафовать

Депутаты губернской думы приняли поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Граждане, продающие свой улов вне установленных мест торговли в первый раз заплатят штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей.

Для должностных лиц сумма больше– от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 15 до 45. Торговля в общественном месте обойдется еще дороже – 4,5 тысячи рублей, 40 и 75 тысяч соответственно. Штрафы также вырастут в случае повторных нарушений.




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