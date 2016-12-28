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28 декабря 2016
08:05:04

За скачивание пиратского контента введут штрафы

Соответствующую инициативу обсуждает Министерство культуры России. Эту информацию подтвердил глава ведомства Владимир Мединский. Он добавил, что его министерство поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства и штрафы – это лишь одна из мер.

По словам Мединского, если более жёсткие меры не будут приняты, можно будет поставить крест на существовании возможности автора зарабатывать себе на хлеб.

Ранее в министерстве подготовили поправки в закон, предлагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент. В Минкомсвязи и интернет-сообществе инициативу раскритиковали.

Источник Эхо Москвы




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