Соответствующую инициативу обсуждает Министерство культуры России. Эту информацию подтвердил глава ведомства Владимир Мединский. Он добавил, что его министерство поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства и штрафы – это лишь одна из мер.

По словам Мединского, если более жёсткие меры не будут приняты, можно будет поставить крест на существовании возможности автора зарабатывать себе на хлеб.

Ранее в министерстве подготовили поправки в закон, предлагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент. В Минкомсвязи и интернет-сообществе инициативу раскритиковали.