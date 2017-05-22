Речь идёт о нарушении покоя граждан, в том числе при проведении ремонтных работ. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы. Согласно тексту документа, правонарушением предлагается считать действия, которые нарушают покой граждан и тишину с 10 часов вечера до 6 утра.

Исключение может быть сделано для мероприятий по предотвращению правонарушений или ликвидации последствий аварий, а также неотложных работ.

Впрочем, ваш сосед, которыйв 2 часа ночи слушает музыку или сверлит стену, отделается незначительной суммой. За нарушение закона граждан предлагают штрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.