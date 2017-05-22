слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
22 мая 2017
11:50:20

За шум в ночное время нужно штрафовать на 100 тысяч рублей

Речь идёт о нарушении покоя граждан, в том числе при проведении ремонтных работ. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы. Согласно тексту документа, правонарушением предлагается считать действия, которые нарушают покой граждан и тишину с 10 часов вечера до 6 утра.

Исключение может быть сделано для мероприятий по предотвращению правонарушений или ликвидации последствий аварий, а также неотложных работ.

Впрочем, ваш сосед, которыйв 2 часа ночи слушает музыку или сверлит стену, отделается незначительной суммой. За нарушение закона граждан предлагают штрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Источник Говорит Москва




Последние новости Тольятти

22 мая
16:57
В Самарскую область вернутся заморозки

По информации ЕДДС, они ожидаются ночью 23 мая

22 мая
13:45
16-летняя девушка покинула приют и пропала

В полиции региона левушку объявили в розыск

22 мая
13:24
В тольяттинской полиции проходит операция «Должник»

Продолжается активная работа по взысканию административных штрафов

22 мая
13:18
Тольяттинцам временно запретят ездить по улице К.Маркса

Это связано с проходящим в городе ремонтом дорог

22 мая
12:38
В Тольятти поймали подростка, который любит покататься на машине пьяным

Парню грозит уголовное дело

22 мая
12:20
В ГИБДД назвали причину столкновения фуры с опорой железнодорожного моста в Тольятти

Авария произошла сегодня утром на Жигморе

22 мая
11:44
Тольяттинец стал серебряным призером Казанского марафона

Накануне, 21 мая, по всей России отметили праздник бега


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+