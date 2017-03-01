Использование мобильного телефона за рулем в Великобритании будет наказываться штрафом в размере 200 фунтов стерлингов. В некоторых случаях за это могут лишить прав.

Новые ужесточённые правила дорожного движения вступают в Соединённом королевстве в силу сегодня. "Говорить по телефону или писать смс за рулем - это так же непростительно, как водить автомобиль в нетрезвом виде", - сказал британский министр транспорта Крис Грэйлинг. Лишиться прав могут водители, которые получили лицензию на управление транспортным средством менее двух лет назад.

Для всех остальных предусмотрено отнятие шести из 12 штрафных баллов.