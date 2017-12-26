Спиртное находилось в незаконном обороте, а с таким товаром в нашей губернии уже не первый месяц активно борются. В Самаре и Тольятти было проведено восемь контрольных рейдов по торговым точкам.

«Добычей» проверяющих стали 135 литров лицензируемого алкоголя, 44 литра спиртосодержащей жидкости, 298 литров пива. В отношении правонарушителей возбуждены административные дела. Рейды продолжаются.