Спиртное находилось в незаконном обороте, а с таким товаром в нашей губернии уже не первый месяц активно борются. В Самаре и Тольятти было проведено восемь контрольных рейдов по торговым точкам.
«Добычей» проверяющих стали 135 литров лицензируемого алкоголя, 44 литра спиртосодержащей жидкости, 298 литров пива. В отношении правонарушителей возбуждены административные дела. Рейды продолжаются.
К такому выводу пришли учёные Бристольского университета
Смертельным для них стал 42 километр федеральной автодороги в Кинельском районе (фото)
Об этом в ГИБДД рассказали после рейда, который прошел накануне на пешеходных переходах города.
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