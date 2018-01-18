Как рассказали в ГИБДД, утром на бульваре 50 лет Октября водитель не уступил дорогу 10-летнему мальчику, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребенок получил травму головы, потребовалась госпитализация.
А днем, учащийся начальных классов возвращался домой из школы и двигался по проезжей части бульвара Татищева в жилой зоне. Ребенок был сбит, получил ушибы. Водитель скрылся с места происшествия. Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефонам 93-60-60, 93-60-61.
Об этом сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов
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