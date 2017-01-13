После скандального происшествия с машиной Скорой помощи в Петропавловске-Камчатском в России могут ввести наказание для автомобилистов, которые не пропустили бригаду медиков к пациенту. Создание трудностей для работы медицинского персонала, следствием которых стала смерть человека, предлагают расценивать как непреднамеренное убийство.

Соответствующие поправки к разработанному ранее Минздравом законопроекту о защите врачей планируют внести в комитете Госдумы по охране здоровья, сообщает RT со ссылкой на первого зампреда комитета Сергея Фургала.

Документ приравнивает врачей к полицейским, таким образом ужесточая наказание за нападение на медиков.

«Мы хотим сделать поправку в этот законопроект — препятствие работе медицинского персонала будет расцениваться как попытка препятствия оказанию помощи. Если в результате таких действий произошла смерть, то привлекать гражданина будут за непреднамеренное убийство», — уточнил парламентарий.

Депутаты имеют право вносить в законопроекты дополнения, а также поправки ко второму чтению. Сейчас документ, который в скором времени может приравнять врачей к полицейским, проходит согласование в профильных министерствах. Законопроект попадёт на обсуждение в комитет по охране здоровья в феврале, тогда же в него планируется внести изменения.