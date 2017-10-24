Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект об административной ответственности за билетные спекуляции на мундиале.

Простым гражданам придется заплатить от 50 тысяч рублей, должностным лицам в три раза больше, не менее 150 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица; от 500 тысяч до 1 млн рублей или такое же приостановление деятельности– для юридических лиц.

Штрафы в законопроекте за реализацию поддельных билетов установлены в размере: на граждан — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей; на должностных лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.