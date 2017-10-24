слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
24 октября 2017
09:36:28

За перепродажу билетов на чемпионат мира по футболу введут огромные штрафы

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект об административной ответственности за билетные спекуляции на мундиале.

Простым гражданам придется заплатить от 50 тысяч рублей, должностным лицам в три раза больше, не менее 150 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица; от 500 тысяч до 1 млн рублей или такое же приостановление деятельности– для юридических лиц.

Штрафы в законопроекте за реализацию поддельных билетов установлены в размере: на граждан — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей; на должностных лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.




Последние новости Тольятти

24 октября
13:51
Двое детей и взрослый получили травмы в Тольятти

У малышей сотрясение мозга

24 октября
12:50
Дорожную инфраструктуру Тольятти приводят в соответствие с ГОСТами

Эта работа ведется уже не первый год

24 октября
12:34
Самарский диализный центр примет первых пациентов уже в ноябре

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства

24 октября
11:14
В Тольятти сгорела станция техобслуживания

Пожар вспыхнул минувшей ночью на железнодорожном переезде в районе ул. Коммунистической

24 октября
10:31
Стали известны подробности выхода на российский рынок двух наиболее ожидаемых новинок АВТОВАЗа

Некоторые дилерские центры в конце следующей недели проведут День LADA

24 октября
10:24
В Самарской области стартовал проект «Равные возможности детям»

Реализацией займутся активисты ОНФ

24 октября
9:50
В администрации Тольятти подводят промежуточные итоги ремонта дорог

Работы по самому крупному контракту на сумму 843 млн рублей вступили в завершающую стадию


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+