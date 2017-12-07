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07 декабря 2017
12:58:28

За несвоевременную уборку дорог от снега и наледи ГИБДД региона возбудила более 20 административных дел

 Ответственность понесут лица, которые следят за содержанием магистралей в безопасном для движения состоянии. Ситуация на дорогах стала главной темой экстренного совещания в правительстве области.

Глава Минтранса Иван Пивкин доложил, что в настоящий момент, несмотря на идущий местами снегопад, обстановка на трассах губернии остаётся стабильной. Проезд для грузового транспорта открыт. По всему региону работают свыше 400 единиц снегоуборочной техники.




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