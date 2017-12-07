Ответственность понесут лица, которые следят за содержанием магистралей в безопасном для движения состоянии. Ситуация на дорогах стала главной темой экстренного совещания в правительстве области.

Глава Минтранса Иван Пивкин доложил, что в настоящий момент, несмотря на идущий местами снегопад, обстановка на трассах губернии остаётся стабильной. Проезд для грузового транспорта открыт. По всему региону работают свыше 400 единиц снегоуборочной техники.