Ответственность понесут лица, которые следят за содержанием магистралей в безопасном для движения состоянии. Ситуация на дорогах стала главной темой экстренного совещания в правительстве области.
Глава Минтранса Иван Пивкин доложил, что в настоящий момент, несмотря на идущий местами снегопад, обстановка на трассах губернии остаётся стабильной. Проезд для грузового транспорта открыт. По всему региону работают свыше 400 единиц снегоуборочной техники.
СК «Мега-Лада» поделился фотографиями арены, которую готовят к сезону ледового спидвея
Ребенок на операционном столе
ДТП было зарегистрировано накануне на территории Сергиевского района (фото)
Они будут действовать на всех трех линиях конвейера
Если верить синоптикам, встречать 2018 год мы будем с небольшим снежком при температуре в -9-14
Исследование проведут по трем направлениям
В этом году на территории города были совершены многочисленные кражи у людей пожилого возраста.