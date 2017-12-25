ДТП произошло накануне на улице 70 лет Октября. Как рассказали в региональной полиции, жительница Тольятти переходила проезжую по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора, поэтому не успел затормозить водитель маршрутной Газели.

Он совершил наезд, после котоого 23-летнюю девушку отбросило влево, где на нее наехал такой же автобус. Пострадавшая осталась жива, но попала в больницу с многочисленными травмами. По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.