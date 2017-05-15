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15 мая 2017
09:20:32

За нарушения на выборах могут ввести уголовную ответственность

Подготовлен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Об этом РИА Новости сообщил один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Уголовная ответственность за эти нарушения предусмотрена, если они совершены более 2 раз в ходе одного и того же голосования. Максимальное наказание за совершение этих преступлений будет составлять 4 года лишения свободы.

Предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы. Если незаконные выдача и или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять 5 лет лишения свободы.

 

Источник Маяк




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