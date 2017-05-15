Уголовная ответственность за эти нарушения предусмотрена, если они совершены более 2 раз в ходе одного и того же голосования. Максимальное наказание за совершение этих преступлений будет составлять 4 года лишения свободы.
Предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы. Если незаконные выдача и или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять 5 лет лишения свободы.
Источник Маяк
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