Ужесточить наказание для телефонных террористов предложила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискарёвым. Наказание предполагается ужесточить до пяти - десяти лет заключения. Это будет уже не штраф, исправительные работы или небольшой тюремный срок, как сейчас. Поправки готовили вместе с силовиками и экспертами.

От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, предприятия понесли убытки, отметил Пискарёв. Он назвал звонки не детской шалостью, а «преступлением, которое должно наказываться».

Звонки с угрозами взрывов не прекращаются больше месяца. Атака затронула 170 российских городов, в том числе Тольятти. Людей эвакуируют из торговых центров, вокзалов, аэропортов, учебных заведений, зданий органов госвласти, клубов и кинотеатров. Всего за это время эвакуировали больше миллиона человек.