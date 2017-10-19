слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
19 октября 2017
11:46:40

За ложные звонки о заложенных бомбах Госдума предлагает сажать на срок до 10 лет

Ужесточить наказание для телефонных террористов предложила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискарёвым. Наказание предполагается ужесточить до пяти - десяти лет заключения. Это будет уже не штраф, исправительные работы или небольшой тюремный срок, как сейчас. Поправки готовили вместе с силовиками и экспертами.

От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, предприятия понесли убытки, отметил Пискарёв. Он назвал звонки не детской шалостью, а «преступлением, которое должно наказываться».

Звонки с угрозами взрывов не прекращаются больше месяца. Атака затронула 170 российских городов, в том числе Тольятти. Людей эвакуируют из торговых центров, вокзалов, аэропортов, учебных заведений, зданий органов госвласти, клубов и кинотеатров. Всего за это время эвакуировали больше миллиона человек.




Последние новости Тольятти

19 октября
13:10
Наркополицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков на территорию Самарской области

Использовались так называемые «закладки»...

19 октября
12:06
В Тольятти заработал детский технопарк «Кванториум-63 регион»

Сергей Анташев выразил надежду, что ребята сделают немало открытий в стенах этого учебного заведения...

19 октября
11:34
Снег впервые появился в прогнозах местных синоптиков в этом сезоне

Однако земля пока еще тёплая, и выпавший снег будет таять...

19 октября
11:33
На базе самарской станции создается единый диспетчерский центр

Его оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания...

19 октября
11:32
Обязательным предметом в школьном расписании должны стать «Нравственные основы семейной жизни»

Сейчас науку о семейных отношениях в некоторых школах преподают, но факультативно...

19 октября
11:08
Поставка новых троллейбусов в Тольятти задерживается

Из 40 троллейбусов, которые были закуплены в лизинг,  в город пришли 10...

19 октября
10:20
Новое устройство Apple попало на видео

Система установлена на крыше машины, состоит из камер и датчиков...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+