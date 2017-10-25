В отдельных случаях это грозит лишением свободы, заявили в российском посольстве. На сайте дипмиссии сказано, что власти королевства вводят запрет с 1 ноября в целях борьбы с загрязнением окружающей среды. Курить можно будет в специально оборудованных местах.
По данным посольства, которые приводит ТАСС, нарушителям грозит штраф до 100 тысяч батов (свыше 3 тысяч долларов) или до одного года тюрьмы. Подчёркивается, что новые меры распространяются и на популярные среди туристов курорты Паттайя, Хуахин и Пхукет.
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