В отдельных случаях это грозит лишением свободы, заявили в российском посольстве. На сайте дипмиссии сказано, что власти королевства вводят запрет с 1 ноября в целях борьбы с загрязнением окружающей среды. Курить можно будет в специально оборудованных местах.

По данным посольства, которые приводит ТАСС, нарушителям грозит штраф до 100 тысяч батов (свыше 3 тысяч долларов) или до одного года тюрьмы. Подчёркивается, что новые меры распространяются и на популярные среди туристов курорты Паттайя, Хуахин и Пхукет.