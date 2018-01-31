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31 января 2018
10:33:40

За ходом выборов президента в Тольятти проследит прокуратура

В надзорном ведомстве города создана рабочая группа для  координации действий по своевременному выявлению и пресечению правонарушений. Уже выработан комплекс мер по безопасности и антитеррористической защищенности избирательных участков.

В работе группы задействованы прокуроры всех районов города, представители территориальных избирательных комиссий, сотрудники Управления МВД Тольятти и городской администрации.




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