В надзорном ведомстве города создана рабочая группа для координации действий по своевременному выявлению и пресечению правонарушений. Уже выработан комплекс мер по безопасности и антитеррористической защищенности избирательных участков.

В работе группы задействованы прокуроры всех районов города, представители территориальных избирательных комиссий, сотрудники Управления МВД Тольятти и городской администрации.