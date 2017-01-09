Об этом сообщает сегодня федеральное управление «Большая Волга». По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, в эти новогодние каникулы в нашей губернии был дважды перекрыт абсолютный рекорд 31-летней давности по количеству выпавших осадков.

В настоящее время в расчистке федеральных трасс только в Самарской области задействовано более 200 единиц техники, а в период обильных снегопадов - с 6 по 9 января – на дорогах в круглосуточном режиме работали 630 машин.