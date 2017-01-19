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19 января 2017
12:55:03

За дебош общественном транспорте можно будет попасть за решетку на несколько лет

Речь идет не только об автобусах и троллейбусах, но также о самолетах и поездах. Такие поправки к законопроекту об авиадебоширах думский комитет по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать к принятию во втором чтении. Речь идет, прежде всего, о корректировке Уголовного кодекса.

За «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», совершенное, например, на внутреннем авиарейсе, в метро или трамвае, виновному будет грозить до пяти лет колонии. Такое же наказание в действующем УК предусматривается для хулиганов, которые использовали оружие или действия которых были связаны с политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавистью.

Сейчас устроившие потасовку в самолете могут отделаться административным наказанием — штрафом от 500 до 1000 рублей.

Источник Известия




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