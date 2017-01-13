Пользователям Youtube предложат заплатить за привлечение внимания к своим комментариям. В официальном блоге популярного видеосервиса говорится, что за дополнительную плату комментарии в чате во время онлайн-трансляций можно будет сделать заметней. В этом случае сообщение будет выделено специальным цветом и задержится в верхней части чата на некоторое время. Цена будет зависеть от размера комментария и длительности нахождения в топе.
Источник Эхо Москвы
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