Торжественная церемония начнется в два часа по московскому времени, ее покажет Матч-ТВ. В параде-открытии примут участие 80 россиян. Церемонию пропустят биатлонисты, хоккеисты, фигуристы, керлингисты, саночники и шорт-трекисты. Все они ссылаются на занятость из-за тренировок. Россияне выступят под названием «Олимпийские атлеты из России».
Из-за допингового скандала МОК запретил выходить нашим атлетам под национальным флагом, носить форму с изображениями российского флага, герба, знака Олимпийского комитета России, а в случае завоевания медалей на церемонии награждения не будет звучать российский гимн.
Болельщикам, однако, разрешено демонстрировать российский флаг, но его размеры не должны превышать 2 метров. Спортсмены Южной и Северной Кореи выступят здесь совместной командой.
На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча.
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