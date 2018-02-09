Торжественная церемония начнется в два часа по московскому времени, ее покажет Матч-ТВ. В параде-открытии примут участие 80 россиян. Церемонию пропустят биатлонисты, хоккеисты, фигуристы, керлингисты, саночники и шорт-трекисты. Все они ссылаются на занятость из-за тренировок. Россияне выступят под названием «Олимпийские атлеты из России».

Из-за допингового скандала МОК запретил выходить нашим атлетам под национальным флагом, носить форму с изображениями российского флага, герба, знака Олимпийского комитета России, а в случае завоевания медалей на церемонии награждения не будет звучать российский гимн.

Болельщикам, однако, разрешено демонстрировать российский флаг, но его размеры не должны превышать 2 метров. Спортсмены Южной и Северной Кореи выступят здесь совместной командой.