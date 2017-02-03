Если испытания пройдут успешно, пользователи смогут удалять то, что отправили по ошибке. Функция будет работать в том случае, если адресат не успел прочитать присланное. При этом получатель увидит уведомление о том, что отправитель отозвал сообщение.
Источник Эхо Москвы
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