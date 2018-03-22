Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тэйлор рассказал о новых мерах организации в отношении российского спорта. По его словам, «Россия проведет те соревнования, которые уже получила».
При этом, WADA сделает все возможное, чтобы в России не проводились новые турниры. «Но, как и при текущих правилах, полностью исключать получения Россией международных стартов в будущем нельзя», — отметил Тэйлор.
Источник Эхо Москвы
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