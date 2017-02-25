Жительницы Аризоны рассказала об этом в твиттере, опубликовав видео с дымящимся смартфоном. На ролике видно, что у него расплавился корпус. По словам женщины, в этот момент она его даже не использовала. Днем ранее айфон перестал включаться. В службе поддержки Apple его протестировали и сказали, что с ним все в порядке; после этого какое-то время он работал исправно, передает Mashable. После инцидента женщина передала смартфон в компанию для выяснения причин происшедшего.

Как пишет The Guardian, ранее было известно как минимум об одном случае взрыва iPhone 7 — это произошло в Австралии в октябре. В прошлом году из-за многочисленных возгораний и взрывов аккумуляторов был отозван флагманский смартфон компании Samsung — Galaxy Note 7. Через некоторое время компания полностью прекратила продажи модели.