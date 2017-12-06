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06 декабря 2017
06:54:16

Выступать разрешили, но флаг и гимн отобрали

Международный олимпийский комитет принял беспрецедентное для истории Олимпиад решение: российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать под названием Olympic Athlete from Russia, что можно перевести как "Олимпиец из России".

Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

Для участия зимних играх российским спортсменам необходимо будет неоднократно пройти проверки на допинг. Кроме того, уже наказанные за нарушение антидопинговых правил атлеты не будут допущены к участию в Олимпиаде.

Источник ТАСС




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