Как сообщили в пресс-службе минобрнауки региона, окружные комиссии подвели итоги. «Зачёт» получили 12570 участников, что составило 99,5% (в 2015 году – 98,8%). За итоговое изложение все выпускники (292 человека) получили «зачёт».

Напомним, 7 декабря 2016 года в Самарской области выпускники написали итоговое сочинение (изложение). Оно является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

За 15 минут до начала ученикам на выбор предложили пять тем. Предпочтения распределились следующим образом:

«Что может привести человека к бесчестному поступку?» – 35,22%;

«Какие добрые чувства пробуждает в человеке литература?» – 26,85%;

«В чем различие между ошибкой и преступлением?» – 16,25%;

«Когда непонимание между людьми приводит к вражде?» – 12,40%;

«Можно ли добиваться победы любыми способами? – 9,28%.

Письменная работа оценивалась экспертами по системе «зачёт»/«незачёт» по пяти параметрам: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность.

Процедура и порядок проведения письменной работы по сравнению с предыдущим годом не изменились. Итоговое сочинение прошло в штатном режиме, без технологических организационных сбоев.

Дополнительно сообщаем, что 66 человек из 8 территориальных управлений министерства, получившие «незачёт», смогут переписать сочинение 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года.

К итоговой письменной работе можно подготовиться с помощью методических рекомендаций по подготовке, опубликованных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.