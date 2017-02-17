На телеканале "Пятница" наконец-то выйдет в эфир программа, где Александр Молочко со своей съемочной командой инспектирует торговые точки Тольятти. Об этом сообщает "Тольяттивыбирай", Проверка нагрянула, как всегда, неожиданно, телевизионщики прибыли в наш город в конце декабря прошлого года.

Молочко видели в магазинах “Миндаль”, “Елисейский”, “Пеликан” и “Перекресток”. Заехали и в компанию, специализирующуюся на тюнинге автомобилей MV-TUNING. Ну а чтобы было ещё веселее, “ревизорро про магазины” заявились на Автозаводской рынок, чем явно напугали продавцов.

Что из всего этого всего вышло, увидим уже в эту среду, 22 февраля, на телеканале “Пятница”. Начало передачи в 18:00.