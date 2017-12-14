Об этом договорились министры на очередном заседании правительства. С января 2018 года сумма пособия на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, составит 10328 рублей.

Решение принято согласно указу Президента по стимулированию рождаемости. В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Ожидается, что в следующем году за выплатой смогут обратиться почти 16 тысяч получателей.