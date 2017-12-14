Об этом договорились министры на очередном заседании правительства. С января 2018 года сумма пособия на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, составит 10328 рублей.
Решение принято согласно указу Президента по стимулированию рождаемости. В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Ожидается, что в следующем году за выплатой смогут обратиться почти 16 тысяч получателей.
Не секрет, что некоторые не совсем сознательные граждане предпочитают в канун Нового года пойти и срубить праздничную елку или сосну в лесном массиве
ДТП произошло в Кинельском районе губернии около 7 утра (фото)
Об этом сообщила пресс-служба университета.
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