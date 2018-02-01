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01 февраля 2018
11:47:46

Выпивать за рулем припаркованной машины можно

Решение по такому делу принял Верховный суд России.

В тяжком правонарушении была уличена москвичка Анна Борзова. Согласно составленному инспектором ГИБДД рапорту и протоколу, она управляла «Toyota RAV4». Алкометр показал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе более 0,4 мг/литр, то есть в 2,5 раза выше допустимой нормы.

Подозреваемая не отрицала употребления алкогольных напитков, но утверждала, что автомобиль был припаркован у дома и не двигался. Эти заявления подтвердили допрошенные в качестве свидетелей близкие и сосед. Более того, составлявший протокол инспектор признался, что сам движения не наблюдал, а указание в рапорте о факте остановки им транспортного средства является опиской.

Однако мировой судья критически оценил показания свидетелей, приняв в качестве бесспорных доказательств протоколы и акты. В результате Анна Борзова была на год и восемь месяцев лишена водительских прав и оштрафована на 30 тысяч рублей. Московский городской суд отклонил кассационную жалобу правонарушителя.

В то же время Верховный суд России счел принятые решения ошибочными. Ведь, вынося постановление, мировой судья не оценил доводы подозреваемой, не объяснил несогласие с показаниями свидетелей и даже не вызвал присутствующих при тестировании понятых.

«Согласно позиции Европейского Суда по правам человека, прежде чем признать лицо виновным, все доказательства должны быть изучены судом в его присутствии в ходе публичного заседания с целью обеспечения состязательности процесса. Право на защиту требует, чтобы ответчику была предоставлена адекватная и надлежащая возможность оспорить показания свидетеля и произвести его допрос. Иное признается нарушением права на справедливое судебное разбирательство. При изложенных данных ... невозможно сделать однозначный вывод о том, что Борзова А.В. управляла транспортным средством и является субъектом вмененного ей административного правонарушения», – заключил судья Владимир Меркулов.

Как отмечает Агентство правовой информации, это уже не первый спор о виновности находящегося за рулем неподвижного автомобиля лица. Однако руководство дорожной полиции уклоняется от разъяснения таких ситуаций. Например, отвечая на запрос журналиста АПИ о праве не имеющего водительского удостоверения гражданина включить двигатель, фары и кондиционер, начальник отдела организации ДПС управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Плужников заявил, что «вопрос о наличии в действиях участников дорожного движения состава административного правонарушения может быть разрешен только в рамках производства по конкретному делу».




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