Синоптическую карту в Среднем Поволжье сейчас рисует область пониженного атмосферного давления. В ближайшие два дня будет преобладать облачная погода с осадками при температурном режиме, который на несколько градусов ниже климатической нормы.

А в воскресенье на смену скандинавскому антициклону придет атлантический циклон. Показания термометров станут устойчиво положительными, в том числе и в ночные часы. В понедельник днем до +9. По этой причине мокрый снег превратится в дождь.

Давление при этом продолжит неуклонно падать, и лишь с наступлением ноября стрелки барометров вновь потянутся к норме.