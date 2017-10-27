Синоптическую карту в Среднем Поволжье сейчас рисует область пониженного атмосферного давления. В ближайшие два дня будет преобладать облачная погода с осадками при температурном режиме, который на несколько градусов ниже климатической нормы.
А в воскресенье на смену скандинавскому антициклону придет атлантический циклон. Показания термометров станут устойчиво положительными, в том числе и в ночные часы. В понедельник днем до +9. По этой причине мокрый снег превратится в дождь.
Давление при этом продолжит неуклонно падать, и лишь с наступлением ноября стрелки барометров вновь потянутся к норме.
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