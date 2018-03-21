Сегодня начинаются подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод. Сбросы воды Жигулевской ГЭС ниже Жигулёвского гидроузла увеличатся и могут составить 10 тысяч кубических метров.

При увеличении сброса уровень воды может вырасти до критических отметок, а это чревато разрушением ледового покрытия, образованием промоин и выходом воды на лед. Региональное управление МЧС настоятельно рекомендует жителям губернии не выходить на акваторию – сейчас это уже опасно для жизни.