Сегодня начинаются подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод. Сбросы воды Жигулевской ГЭС ниже Жигулёвского гидроузла увеличатся и могут составить 10 тысяч кубических метров.
При увеличении сброса уровень воды может вырасти до критических отметок, а это чревато разрушением ледового покрытия, образованием промоин и выходом воды на лед. Региональное управление МЧС настоятельно рекомендует жителям губернии не выходить на акваторию – сейчас это уже опасно для жизни.
Уже есть необходимые договоренности о выделении делянки
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Деньги, которые жильцы домов платили за коммунальные услуги, 27-летний мужчина присваивал
Дорожный департамент администрации намерен в этом сезоне оперативно реагировать на деформации асфальтового покрытия
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