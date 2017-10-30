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30 октября 2017
09:16:45

Выезд на «встречку» стал причиной смертельного ДТП в Тольятти

Авария произошла на 974 км трассы М-5.

Фото: УГИБДД Тольятти

Как рассказали в ГИБДД, 30-летний водитель «Хонды» двигался со стороны Жигулевска в направлении Автограда. Автомобилист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Приорой», а затем с ВАЗ-2114.

Фото: УГИБДД Тольятти

В результате ДТП пострадали трое - водитель и пассажир иномарки, а также водитель «Приоры», все госпитализированы. Пассажир «Приоры» - 38-летний мужчина - находящийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.




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