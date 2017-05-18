ДТП произошло накануне на дороге Урал – Сызрань1, сообщили в ГУ МВД по Самарской области. 20-летний водитель «Приоры» пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Следствием стало столкновение с автомобилем «Лада Калина».

Фото: 63.mvd.ru

В результате ДТП пострадали 2 человека, которые были доставлены в больницу Сызрани. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.