ДТП произошло накануне на дороге Урал – Сызрань1, сообщили в ГУ МВД по Самарской области. 20-летний водитель «Приоры» пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Следствием стало столкновение с автомобилем «Лада Калина».
Фото: 63.mvd.ru
В результате ДТП пострадали 2 человека, которые были доставлены в больницу Сызрани. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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