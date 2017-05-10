В полиции сообщили подробности трагического ДТП с погибшими и пострадавшими на трассе М5 под Сызранью. Причиной дорожного инцидента, по данным правоохранителей, стал выезд на встречную полосу.

Фото: 63.mvd.ru

Накануне в 06:35 на 918 км автодороги М-5 водитель «Пежо» вылетел на «встречку» и допустил столкновение с отечественной легковушкой «ВАЗ-21061». В результате ДТП водители обоих автомобилей и 34-летний пассажир иномарки скончались. Еще 5 участников ДТП, в том числе 15-летняя девочка, доставлены в ближайшую больницу.

По факту ДТП в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.