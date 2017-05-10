слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
10 мая 2017
13:48:24

Выезд на "встречку" на М5 в Самарской области: трое погибших, пятеро пострадавших и груда искореженного металла

В полиции сообщили подробности трагического ДТП с погибшими и пострадавшими на трассе М5 под Сызранью. Причиной дорожного инцидента, по данным правоохранителей, стал выезд на встречную полосу.

Фото: 63.mvd.ru

Накануне в 06:35 на 918 км автодороги М-5 водитель «Пежо» вылетел на «встречку» и допустил столкновение с отечественной легковушкой «ВАЗ-21061». В результате ДТП водители обоих автомобилей и 34-летний пассажир иномарки скончались. Еще 5 участников ДТП, в том числе 15-летняя девочка, доставлены в ближайшую больницу.

По факту ДТП в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.  




Последние новости Тольятти

10 мая
16:50
Штормовое предупреждение действует в Тольятти и пригороде

Об этом сообщает администрация

10 мая
15:09
Тольяттинские "дельцы" заработали на поддельных моторных маслах 1,5 млн

В Тольятти ликвидировано крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных мировых марок...

10 мая
15:06
Тольяттинские семьи с одним ребенком могут наказать за малодетность

В России предлагают ввести новый налог...

10 мая
14:20
«Большой котел народных традиций» пройдет в Тольятти

Фестиваль национальных культур Тольяттинский краеведческий музей...

10 мая
14:17
На Комсомольской в Тольятти сбит юный велосипедист

8-летний мальчик попал под колеса автомобиля «Kia Sportage», когда пересекал проезжую часть, не слезая при этом с байка...

10 мая
14:10
Холодный циклон накрыл Россию

Похолодания не избежать и Самарской области....

10 мая
13:30
Под Тольятти строят сказочный флот

"Ещё будут рыба-кит, жар-птица — всего 33 ладьи"...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+