Погиб и водитель авто, который ехал по своей полосе, не нарушая правил.

Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, ДТП спровоцировал мужчина на рулем ВАЗовской «двенадцатой». Он пошел на обгон там, где стоял знак «Обгон запрещен», и допустил столкновение с другой легковушкой, за рулем которой находился 31-летний мужчина.

Фото: УГИБДД Ставропольского р-на

Оба водителя скончались на месте.