Погиб и водитель авто, который ехал по своей полосе, не нарушая правил.
Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, ДТП спровоцировал мужчина на рулем ВАЗовской «двенадцатой». Он пошел на обгон там, где стоял знак «Обгон запрещен», и допустил столкновение с другой легковушкой, за рулем которой находился 31-летний мужчина.
Фото: УГИБДД Ставропольского р-на
Оба водителя скончались на месте.
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