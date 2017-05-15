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15 мая 2017
09:34:06

Выезд на «встречку» на дороге Тольятти-Ташелка закончился смертью двух человек

Погиб и водитель авто, который ехал по своей полосе, не нарушая правил.

Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, ДТП спровоцировал мужчина на рулем ВАЗовской «двенадцатой». Он пошел на обгон там, где стоял знак «Обгон запрещен», и допустил столкновение с другой легковушкой, за рулем которой находился 31-летний мужчина.

Фото: УГИБДД Ставропольского р-на

Оба водителя скончались на месте.




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