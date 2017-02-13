ДТП было зарегистрировано 7 июля минувшего года в 15:30 на Поволжском шоссе в Комсомольском районе города Тольятти. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 (водительский стаж - 5 лет) двигался со стороны поселка Поволжский в направлении улицы Громовой.

По версии полицейских, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, молодой человек допустил столкновение с автомашиной «Lada Kalina» под управлением женщины 1982 года рождения (стаж - 7 лет). В результате ДТП водители обоих транспортных средств, 21-летний пассажир «двенадцатой», а также три пассажира «Lada Kalina» - дети 2003 и 2013 годов рождения и 59-летняя женщина - получили травмы различной степени тяжести.

В рамках доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники органов внутренних дел назначили проведение необходимых экспертиз, были тщательно изучены вещественные доказательства на месте ДТП и проанализированы показания участников и очевидцев аварии.

После того, как специалисты дали заключение, что травмы, полученные 21-летним молодым человеком и 59-летней женщиной, имеют признаки тяжкого вреда здоровью, в отношении предполагаемого виновника аварии было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование.