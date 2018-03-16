Глава города Сергей Анташев провел совещание, посвященное готовности избирательных комиссий и всех служб к 18 марта.

- Сегодня мы вышли на финишную прямую, 18 марта мы вместе со всей страной будем выбирать Президента РФ. От нашего выбора зависит будущее страны на ближайшие шесть лет. Этот день также станет определяющим для будущего Тольятти. Мы проводим общественное голосование по наиболее важным для города вопросам, что накладывает на все городские службы дополнительную ответственность. Мы должны провести выборы в правовом поле, законно, честно и не допустить срывов, - отметил Сергей Анташев.

Совместными усилиями правоохранительных и противопожарных служб города, сотрудников департамента общественной безопасности городской администрации подготовлены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, соблюдению правопорядка на избирательных участках.

Службы ЖКХ и управляющие компании провели территориальное обследование избирательных участков, обеспечили расчистку подходов к ним, а также уборку внутриквартальных территорий. Поскольку в предстоящие выходные ожидается выпадение большого количества осадков, было принято решение усилить дежурство работников управляющих компаний на местах в день голосования.

18 марта для детей и родителей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти, где расположены образовательные центры, пройдут различные культурно-досуговые мероприятия: концертные программы, спортивные соревнования, эстафеты, выставки, будут работать интерактивные площадки, проводиться мастер-классы. С подробным расписанием мероприятий жители города могут ознакомиться на сайте департамента образования http://do.tgl.ru/.

Все желающие смогут посетить творческие встречи ведущих артистов Тольятти, принять участие в мастер-классах по актерскому мастерству, сделать селфи с известными спортсменами Тольятти из ХК «ЛАДА», СК «Мега-Лада», гандбольной команды «ЛАДА». Акция «Селфи со звездой» в рамках проекта «Вместе – целая страна» будет организована в 22 избирательных центрах.

Подводя итоги рабочего совещания, первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева отметила хорошую подготовку городской администрации и всех служб к выборам и пожелала провести мероприятия, запланированные на 18 марта, достойно и слаженно.