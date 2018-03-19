В Новокуйбышевске избиратель съел свой бюллетень. Как пишет «Самарское обозрение», это случилось на избирательном участке в Доме молодежных организаций. Туда явился мужчина, который предъявил документы, получил бюллетень и отправился в кабинку для голосования.

Через некоторое время он вышел, но вместо того, чтобы опустить листок в урну, направился с ним к выходу. Покинуть избирательный участок с бюллетенем гражданину не дали, поэтому он на глазах полицейских и наблюдателей порвал листок и съел его, после чего сбежал. В настоящее время избирком проводит проверку по этому факту.