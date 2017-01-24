Во всяком случае, правительство этот вопрос не обсуждает, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он отметил, что банки сейчас инвестируют в современные технологии огромные средства, и административно ограничивать платежи бессмысленно.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил ограничить расчеты наличными деньгами, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. По его мнению, за счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов.