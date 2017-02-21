Как пишут сегодня "Известия", оно произойдет не с 1 марта нынешнего года, как обсуждалась ранее, а только с 1 января 2018. Лишь в нескольких регионах с наибольшей убыточностью «автогражданки» реформа начнется раньше.
Как заявил изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, это решение одобрили все заинтересованные стороны. Сегодня предложение о переносе сроков будет рекомендовано к принятию во втором чтении на заседании профильного комитета Госдумы.
Стороны договорились, что вводить ремонтное ОСАГО на всей территории России надо с 1 января 2018 года, а в отдельных регионах - так называемых «токсичных» - механизм заработает раньше, как только будет принят и вступит в силу соответствующий закон.
Идею разбить проведение реформы на 2 этапа предложили депутаты Госдумы.
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