Два года и 8 месяцев лишения свободы получила учредитель ООО УК «Небо», а также единственный учредитель и директор ООО РКЦ «Молния». Подсудимая признала, что не намеревалась исполнять обязательства по договорам поставки энергоносителей.

В 2015-2016 годах, получая от населения денежные средства за коммунальные услуги, она не перечисляла их в ресурсоснабжающие организации ПАО «Самараэнерго», ОАО «ТЕВИС» ПАО «Т ПЛЮС», ООО «Волжские ВКС». Так, ПАО «Самараэнерго» в 2016 году поставило электроэнергию УК «Небо» на сумму 2 689 252, 89 рублей, из них оплачено было лишь 300 000 рублей.

Проведенным по заявлению ПАО «Самараэнерго» следствием было установлено, что значительными денежными средствами, предназначенными для оплаты энергоресурсов, подсудимая распоряжалась по собственному усмотрению. Таким образом, своими преступными действиями учредитель УК «Небо» причинила энергоснабжающим организациям крупный ущерб. Общая сумма хищения денежных средств подсудимой составила 10 179 425,68 рублей.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.б УК РФ (в ред. Федерального Закона от 03.07.2016 N 323).