Арктический антициклон, который расположился над Баренцевым морем, сейчас закачивает в Центральную Россию очень холодный воздух. И эта морозная волна усиливается. Морозное «дно» придется на конец февраля.

Во вторник и среду ночные температуры по области опустятся до −20-25 градусов. Такие значения близки к абсолютным минимумам этих дней, установленным очень давно, говорят синоптики. Дневная температура также понизится до 11-16 ниже нуля.

Морозы пойдут на спад в первых числах марта, но это случится уже на следующей неделе.