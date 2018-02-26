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26 февраля 2018
08:58:29

Встреча зимы с календарной весной в Тольятти пройдет при крепких морозах

Арктический антициклон, который расположился над Баренцевым морем, сейчас закачивает в Центральную Россию очень холодный воздух. И эта морозная волна усиливается. Морозное «дно» придется на конец февраля.

Во вторник и среду ночные температуры по области опустятся до −20-25 градусов. Такие значения близки к абсолютным минимумам этих дней, установленным очень давно, говорят синоптики.  Дневная температура также понизится до 11-16 ниже нуля.

Морозы пойдут на спад в первых числах марта, но это случится уже на следующей неделе.




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