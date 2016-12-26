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26 декабря 2016
13:27:37

Вспышка в небе в Сочи произошла спустя полчаса после крушения Ту-154

Зафиксированная камерами наблюдения вспышка над Черным морем вблизи сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

«Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — рассказал он.

Кроме того, предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация, вплоть до взрыва, источник в штабе назвал преждевременными.

Ранее некоторые СМИ распространили видеозапись камер наружного наблюдения одного из пляжей вблизи аэропорта, где в небе видна яркая вспышка.

Минобороны надеется обнаружить Ту-154 в течение 26 декабря.

 

Источник газета.ru




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