Она продлится два дня -10 и 11 июня – на территории Фани парка. Гостей ждут десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски и свободный вход без возрастных ограничений.

В программе фестиваля Большой концерт с участием лучших творческих коллективов и диджеев, зона творчества, зона еды. Открыт прием заявок для волонтеров. Все подробности в группе Вконтакте.