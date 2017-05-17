Она продлится два дня -10 и 11 июня – на территории Фани парка. Гостей ждут десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски и свободный вход без возрастных ограничений.
В программе фестиваля Большой концерт с участием лучших творческих коллективов и диджеев, зона творчества, зона еды. Открыт прием заявок для волонтеров. Все подробности в группе Вконтакте.
Его проведут в ближайшие выходыне в помещение СДЮСШОР №4 "Шахматы"
Для этого есть несколько способов.
На службу приглашаются граждане РФ в возрасте до 35 лет
В посольстве этой страны в Москве проходил «День Тольятти»
Пластик, который попадает океан, возвращается обратно с продуктами, которые мы употребляем в пищу.
Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея проведет его уже в 7 раз
Все свои вопросы и претензии по качеству получения или оказания медицинских услуг в городе вы сможете озвучить 23 мая